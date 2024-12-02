Cumartesi akşamı Çorum FK ile karşılaşan Erzurumspor FK yönetimi maçın ardından sosyal medya hesabından teşekkür mesajı yayınladı.

Kulüp sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ‘Çorum şehrine geldiğimiz ilk andan itibaren gerek Çorum halkının gerek Ahlatcı Çorum FK yönetiminin ve stadyum personelinin göstermiş oldukları yakın ilgi ve misafirperliklerinden ötürü Çorum halkına, Ahlatcı Çorum FK değerli başkanı Oğuzhan Yalçın ve yönetim kuruluna teşekkür eder bundan sonraki maçlarında başarılar diliyoruz’ denildi.