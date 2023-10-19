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Ankara'nın Çankaya ilçesinde Çorumlu Ahmet A. (67), tartıştığı eşi Münevver Ayan'ı (60) tülbentle boğarak öldürdü.

Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Ahmet A., saat 14.00 sıralarında Dikmen Mahallesi'nde oturdukları evde eşi Münevver A. ile bilinmeyen bir nedenle tartıştı.

Tartışmanın büyümesi ile Ahmet A , 2 çocuğunun annesi eşini tülbentle boğdu.

Sesleri duyan komşularının ihbarı sonrası polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kontrolde Münevver A.'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Ahmet A. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.