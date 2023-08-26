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Ahlatcı Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın, Çorumspor kulübünün geçmiş dönem borçlarının sorumluluğunun üstlenilmesi halinde kulübü almaya ve isim değişikliği ile yola devam etmeye hazır olduklarını söyledi.

Başkan Oğuzhan Yalçın, Çorumspor Başkanı Rumi Ispanak’ın dün yaptığı açıklama ile ilgili olarak yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: ‘

Çorumspor’da profesyonel olmuş ve ordan yetişmiş bir futbolcu olarak bu ismin tarih olmasını tabiki istemem. Ancak biz daha önce yaptığımız incelemede gerek SGK gerekse Vergi Borçları ile ilgili olarak bunun yanı sıra elinde kulüp senet ve çeki bulunan futbolcularla ilgili büyük bir belirsizlik var. Eğer kulübün geçmiş dönem borçları ile ilgili bir teminat verilmesi halinde Çorumspor ismini yaşatmak için devralmaya hazırız.Kulübü aldıktan sonra bu sezon değiştirme şansımız yok yeni sezona Çorumspor ismi ile devam etmek isteriz. Ancak geçmiş dönem borçları konusundaki belirsizlik önümüzdeki en büyük engel’ dedi.