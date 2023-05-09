HURŞİT BOZKURT

Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yoğunluğa dikkat çeken Kayrıcı, “İki sene içerisinde eski devlet hastanesi hizmete açılmazsa Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi kitlenir, çalışamaz hale gelir” dedi.

Kamu-Sen İl Temsilcisi Selim Aydın ve Ülkü Ocakları İl Başkanı Orhan Tosik’in de hazır bulunduğu ziyarette Genel Yayın Yönetmenimiz Mustafa Burak Yalçın ile görüşen MHP Çorum Milletvekili Adayı Vahit Kayrıcı açıklamalarda bulundu.

‘İHALEYE GİREN YOK DİYE HİZMETE Mİ AÇILMAYACAK?

Geçtiğimiz günlerde Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ni ziyaret ettiğini belirten Vahit Kayrıcı, hastaneye günlük 7 ile 10 bin arasında giriş-çıkış olduğu bilgisinin kendisiyle paylaşıldığını söyleyerek, “İki kişi hastaneye gitseler 30 bin eder. O hastanede bir sene sonra doktorlar da hasta olur. Eski Devlet Hastanesi’nin mutlaka yapılması lazım. İhale olmuyorsa bina, yık yap. Girmiyorlar diye hizmete açmayacak mıyız? İki sene içerisinde eski Devlet Hastanesi hizmete açılmazsa Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi kitlenir, çalışamaz hale gelir” diye konuştu.

‘CİDDİ GÜVENLİK SORUNU VAR, ACİLEN TEDBİR ALINMALI’

Çorum’da son günlerle sıklıkla yaşanan asayiş olaylarına da değinen Kayrıcı, “Çorum’da çok ciddi güvenlik problemi var. Güvenliği 20 tane polisin üstüne yıkarak çözemezsiniz. Güvenlik toplantıları yaparsın. Siyasetçi arkasında durur. Milletin çocuğu yarın caddeye çıkamayacak. Toplumun önde gelenlerini toplarsın tedbirini alırsın. Muhtarın yapacağı bir şey değil. Kanunların düzenlenmesi için çalışırsın. Ciddi bir mücadele verilirse toparlarsın” açıklamasında bulundu.