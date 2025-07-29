Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi’nin tecrübeli ismi Yaşar Kirişçi, 44 yıllık hizmetin ardından emekliye ayrıldı.

1981 yılında dönemin Kooperatif Başkanı Yaşar Demirer ile birlikte göreve başlayan Yaşar Kirişçi, 1986 yılından bu yana Kooperatif Başkanı olarak görev yapan Vedat Canbek ile birlikte çalıştı.

Kooperatifteki görevinin yanı sıra 1999-2003 yılları arasında Milliyetçi Hareket Partisi’nden Çorum Belediye Meclis Üyeliği de yapan Yaşar Kirişçi, Belediye Başkanı merhum Arif Ersoy’un istifasının ardından bir dönem Belediye Başkan Vekilliği görevini de üstlenmişti.