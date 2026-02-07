2026 yılının Ocak ve Şubat aylarında Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB)’a bağlı esnaf odalarının Olağan Genel Kurullarında yeniden seçilerek güven tazeleyen ve yeni göreve başlayan il ve ilçe esnaf odası başkanları Birlik Başkanı Recep Gür eşliğinde Çorum Valisi Ali Çalgan'ı ziyaret etti.

Ziyarette, Vali Ali Çalgan ile bir araya gelen ÇESOB Başkanı Recep Gür ve esnaf odası başkanları, genel kurulların tamamlanmasının ardından esnaf teşkilatının mevcut durumu, beklentileri ve önümüzdeki döneme ilişkin hedefleri hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Ziyaret sırasında konuşan Birlik Başkanı Recep Gür, esnaf ve sanatkarların şehirlerin ekonomik ve sosyal yapısındaki önemine dikkat çekerek, kamu kurumlarıyla uyumlu ve iş birliği içinde çalışmanın önemini vurguladı.

Gür, oda başkanlarının demokratik süreçler sonucunda göreve geldiğini belirterek, yeni dönemin esnaf camiası için hayırlı olmasını temenni etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Valisi Ali Çalgan ise, esnaf ve sanatkârların kentin ekonomik canlılığının temel unsurlarından biri olduğunu ifade etti. Vali Çalgan, kamu yönetimi olarak esnafın sorun ve taleplerini önemsediklerini, esnafın güçlenmesi için karşılıklı diyalog ve iş birliği içerisinde çözüm odaklı çalışmaların sürdürüleceğini kaydetti.

Ziyaret, plaket sunumu ve günün anısına çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.

