Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Çorum İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Serdar Avcu ve yönetim kurulu üyeleri, olağan genel kurullarını tamamlayan esnaf ve sanatkâr odalarına hayırlı olsun ziyaretlerinde bulundu.

Ziyaretler kapsamında başta Çorum Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Recep Gür olmak üzere; Bakkal ve Bayiler Odası, Kalaycılar, Hırdavatçılar ve Bakırcılar Odası, Oto Tamirciler Esnaf Odası, Sebzeciler ve Pazarcılar Odası, Elektrik ve Su Tesisatçıları Odası, Fırıncılar ve Simitçiler Odası, Marangozlar Odası, Dikiciler ve Kunduracılar Odası, Mobilyacılar Odası, Şoförler ve Nakliyeciler Odası, Aşçı ve Lokantacılar Odası, Berberler ve Kuaförler Odası, Kahveciler ve İnternetçiler Odası, Terziler Odası, Hazır Elbiseciler Odası, Yorgancılar, Çeyizciler ve Perdeciler Odası ile Taksiciler ve Otobüsçüler Odalarını ziyaret eden MHP heyeti gücen tazeleyen veya yeni seçilen başkanlara hayırlı olsun dileklerini iletti.

Ziyaretlerde, esnaf ve sanatkârların kent ekonomisindeki hayati rolüne dikkat çekilirken, yeni dönemde görev alan oda başkanlarına başarı dilendi.

Samimi bir atmosferde gerçekleşen görüşmelerde, esnafın mevcut durumu, yaşanan ekonomik zorluklar, sektörel beklentiler ve çözüm önerileri üzerine karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

MHP Çorum İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, esnaf teşkilatlarının toplumun bel kemiği olduğunu vurgulayarak, Milliyetçi Hareket Partisi’nin her zaman esnafın yanında olduğunu ifade etti. Mehmet İhsan Çıplak, ziyaretlerin amacının, esnafın sorunlarını yerinde dinlemek, çözüm noktasında yapıcı katkı sunmak ve talepleri ilgili mercilere ileterek takipçisi olmak olduğunu belirtti.

Program kapsamında yapılan temasların, parti ile esnaf teşkilatları arasındaki gönül bağını daha da güçlendirdiği ifade edilirken, ticari sürdürülebilirlik, esnafın ekonomik gücünün artırılması, teşvik ve destek mekanizmalarının etkin kullanımı gibi konular da ele alındı.

Mehmet İhsan Çıplak, “Milliyetçi Hareket Partisi olarak; partimizin kapısının esnafımıza ve oda başkanlarımıza her daim sonuna kadar açık olduğu, esnafın talep ve isteklerinin yetkili mercilere iletilmesi ve çözüm süreçlerinin takip edilmesi noktasında köprü olunacağı kamuoyuna saygıyla duyurulur” dedi.

