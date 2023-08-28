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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB)’a iade-i ziyarette bulundu.

TBMM’nin tatilde olması nedeniyle memleketi Çorum’a gelen ve bir dizi ziyaretlerde bulunan Milletvekili Kayrıcı, ÇESOB’u ziyaret ederek, Birlik Başkanı Recep Gür ve esnaf odası başkanlarıyla bir araya geldi.

Birlik Başkanı Recep Gür ve esnaf odası başkanları tarafından karşılanan Kayrıcı, ardından makama geçerek Başkan Gür’den Çorum esnafının son durumu ile ilgili bilgiler aldı.

Çorumlu esnaf ve sanatkarların çalışkan ve üretken olduğunu kaydeden Vahit Kayrıcı, esnaf ve sanatkarın bir toplum için ne derece önemli olduğunu çok iyi bildiğini söyledi.

Esnafın ülkenin orta direği olduğunu vurgulayan Kayrıcı, “Eğer orta direk yıkılırsa o ülke ayakta kalamaz. Şu anda orta direğin zor durumda olduğunu biliyorum. Ancak çözülmeyecek hiçbir sorun yoktur. Esnafın problemlerini kendilerinden dinleyip çözmek için de birlikte hareket edeceğiz” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren ÇESOB Başkanı Recep Gür ise, Milletvekili Kayrıcı’ya esnaf ve sanatkarların sorunlarını içeren bir dosya sunarken, “İnanıyorum ki sizlerle birlikte Çorumlu esnaf ve sanatkarlar için önemli projeleri hayata geçireceğiz” diye konuştu.

Başkan Gür ayrıca, Kayrıcı’nın TBMM’de Çorumlu esnaf ve sanatkarların sesi olacağına olan inancını ifade etti.(Haber Merkezi)