Çorum'da EYT kapsamında emekliliği hak etmiş Bağ-Kurlu tüm esnaf ve sanatkarlar işlemlerini tamamlayarak, bayram öncesi emekli olmanın sevincini yaşadılar.

Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür, emekliye ayrılan tüm Bağ-Kurlu esnaf ve sanatkarlara bundan sonraki yaşamlarında sağlıklı ve mutlu bir hayat geçirmelerini temenni etti.

Başkan Gür, Bağ-Kurlu esnaf ve sanatkarların emeklilik işlemlerini hızla tamamlayan Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğünü ziyaret ederek, İl Müdürü Ömer Tök nezdinde tüm kurum personellerine teşekkür etti.

SGK İl Müdürlüğü’nün tüm kurum personellerine mesai merhumu gözetmeden gösterdikleri üstün çaba ve gayretlerinden dolayı teşekkür eden Gür, SGK Çorum İl Müdürlüğü’nün bu çabasının Türkiye’de tek ve örnek olduğunun altını çizdi.

ÇESOB olarak SGK İl Müdürlüğü ile her konuda uyum içerisinde çalıştıklarını ifade eden Gür, İl Müdürü Ömer Tök’e teşekkür plaketi takdim etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren SGK İl Müdürü Ömer Tök ise, ÇESOB Başkanı Recep Gür’e bu nazik ve anlamlı ziyaretinden dolayı kurum personelleri adına ayrıca teşekkür etti.

Ziyarette Oto Tamirciler, Makine Yedek Parça Satıcıları, Tornacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Necmettin Uzun da hazır bulundu. (Haber Merkezi)