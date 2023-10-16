Tahmini Okuma Süresi: dakika

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Eylül ayı konut satış istatistiklerini açıkladı. Eylül ayında Çorum’a 649 konut satışı yapıldığı belirtildi.

Türkiye genelinde konut satışları Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %9,5 azalarak 102 bin 656 oldu.

Konut satışlarında İstanbul 15 bin 247 konut satışı ve %14,9 ile en yüksek paya sahip oldu.

Bölgemizde ise Eylül ayında en fazla konut satışı 1772 konut ile Samsun’da gerçekleşti. 649 konut satışı ile Çorum ikinci sırada yer aldı. Tokat’ta Eylül ayında 464, Amasya’da ise 380 konut satışı yapıldı.

Çorum'da Ağustos ayında ise 797 konut satışı yapıldı. Eylül ayı ile kıyaslandığında konut satışında ciddi bir düşüş yaşandığı gözlemlendi.