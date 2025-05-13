Osmancık Barış Boyar Badminton Akademi kulübünden Eyüp Koçak Bulgaristan’da yapılan uluslararası turnuvada iki bronz madalya kazandı.

8-11 Mayıs tarihleri arasında Bulgaristan’ın Svilengrad şehrinde yapılan U 17 International 2025 Badminton turnuvasında Osmancık Barış Boyar Badminton Akademi kulübünden Eyüp Koçak tek erkeklerde bronz madalyanın sahibi olduktan sonra çift erkeklerde de milli takımdan partneri Esalettin Berk Demir ile birlikte üçüncü olarak bronz madalya kazandı ve turnuvayı iki madalya ile tamamladı.

Kulüp Başkanı Barış Boyar sporcusunu tebrik etti ve başarılarının devamını dilerken çalışmalarında kendilerine ter türlü desteği verenlere teşekkür etti.