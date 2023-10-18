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HARUN AKKAYA

Ahlatcı Çorum FK bir günlük iznin ardından pazar günü sahasında oynayacağı Eyüpspor maçının hazırlıklarını dün akşam yaptığı antrenmanla başladı.

Milli ara nedeni ile hafa sonunu antrenman yaparak geçiren kırmızı siyahlı takıma dün izin verilmişti.

Kırmızı siyahlı takım dün saat 16’da tesislerde toplandı ve saat 17’de yaptığı antrenmanla Eyüpspor maçının hazırlıklarına başladı.

Teknik Direktör Tahsin Tam yönetimindeki çalışmaya sakatlıkları devam eden Sadık Arda ve Berkay Can takımdan ay olarak özel programda çalıştılar.

GÖKHAN TAKIMLA ÇALIŞMAYA BAŞLADI

Gökhan Karadeniz ise dün yapılan kontrolün ardından takımla birlikte çalışmalara başladı.

Isınma hareketleri ile başlayan haftanın ilk antrenman toplu olarak yapılan koşunun ardından kısa süreli tempo koşular ve son bölümde ise dar alanda pas çalışması ile devam etti.

Çorum FK, Eyüspor maçının hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla sürdürecek.