2015-16 ve 2018-19 sezonlarında iki dönem Çorum FK da görev yapan Teknik Direktör Fahrettin Sayhan Çankaya FK ile anlaştı.

Çorum FK’dan ayrıldıktan sonra Beykoz Ishaklıspor, Eskişehirspor, Alanya 1221 FK, Kuzeyboru Aksaray Belediyespor, ve son olarakta bu sezon başında Çorluspor 1947 takımı ile anlaşan Fahrettin Sayhan daha sonra ayrılık kararı almıştı.

Fahrettin Sayhan Çorluspor ile aynı grupta mücadele eden Çankayaspor ile anlaştı ve yeni takımı ile çalışmalara başladı.