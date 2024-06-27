Sırbistan’ta devam eden U 17 Avrupa Güreş Şampiyonasında Çorum Belediyespor’dan Fatih Aydın da milli mayoyu giyecek. Grekoromen stil ile başlayan ve bugün kadınlar ile devam eden U 17 Avrupa Güreş Şampiyonasında serbest stil müsabakaları yarın başlayacak.

Serbest güreş milli takımı dün Sırbistan’a gitti. Milli takımda 48 kiloda Çorum Milli Eğitimspor kulübünden Eren Yalçın milli mayoyu giyecek. Milli takım kadrosunda 71 kiloda ise Çorum Belediyespor kulübünden Fatih Aydın madalya mücadelesi verecek.