Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, "Anadolu Buluşmaları" etkinlikleri kapsamında 24 Nisan Perşembe günü Çorum'a gelecek.

İLÇELER GEZİLECEK

Genel Merkez yöneticilerinin tamamının katılacağı program kapsamında Çorum'un tüm ilçelerine Genel Başkan Yardımcıları çıkarma yapacak.

22 Genel Başkan Yardımcısının katılacağı Çorum programında Kadın ve Gençlik Kolları Genel Başkanları da hazır bulunacak. Çorum'da esnaf ziyaretlerine çıkacak Genel Başkan Fatih Erbakan'ın parti binası balkonundan halka hitap etmesi bekleniyor.