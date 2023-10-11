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Yeniden Refah Partisi Kocaeli Milletvekili hemşehrimiz Mehmet Aşıla’nın da katıldığı mitingde Erbakan, 24 yıldır bitirilmeyen İskilip-Tosya yolu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

AŞILA YOLA EL ATACAK

Kastamonu’nun Tosya ilçesi ile Çorum’un İskilip ilçesi arasındaki karayoluna Kocaeli Milletvekili Mehmet Aşıla’nın özellikle ilgileneceğini belirten Erbakan; “Bizim üç ilimizden beş milletvekilimiz var. Biz bu milletvekillerimizi 81 il için çalıştıracağız. İskilip ile Tosya arasında ki yol üzerine Çorum kökenli Kocaeli Milletvekilimiz Mehmet Aşıla özellikle eğilecek. İnşallah çözümüne de vesile oluruz." dedi

62 KM'LİK YOLUN 10 KM'Sİ TAMAMLANABİLDİ

Temeli 1999 yılında atılan, 24 yıl geçmesine rağmen 62 kilometrelik yolun sadece 10 kilometresi yapılabildi. Hem İskilip halkı hem de Tosya halkı kamuoyunda ‘bitmeyen yol’ olarak Türkiye literatürüne giren yolun tamamlanması için siyasilerin desteğini bekliyor.