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Ahlatcı Çorum FK’nın pazar günü sahasında oynayacağı Erzurumspor maçını İzmir bölgesi hakemi Fatih Tokail yönetecek.

Fatih Tokail son dört sezonda beşinci kez kırmızı siyahlı takımın maçında düdük çalacak.

Fatih Tokail’in bundan önce üç iç saha bir deplasman maçında düdük çaldı.

Fatih Tokail ilk olaraks 2020-21 sezonunda kırmızı siyahlı takımın sahasında İnegölspor’u 2-0 yendiği maçı yöneten Fatih Tokail bir sezon sonra ise iki kez Çorum FK maçını yönetti.

İlk olarak Bayburt İl Özel İdarespor deplasmanında 2-1 kazandığı maçı yöneten Tokail aynı sezonda evinde Turgutluspor’u 5-1 yendiği maçta düdük çaldı.

Fatih Tokail Erzurumspor’un ise geçen sezon sahasında Tuzlaspor’a 2-1 yenildiği maçı yönetti.

Tokail bu sezon ise sahasında Sakaryaspor’u 1-0 yendiği maçta düdük çaldı.

Fatih Tokail’in yardımcılıklarını ise İzmir’den Baran Eraslan ve Van’dan Özcan Sultanoğlu yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Bingöl’den Yusuf Aydın.