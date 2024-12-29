Yeni Mahalle Kazım Karabekir Caddesi'nde bulunan bir sitenin dairesinde meydana gelen olay sıcak su torbası tehlikesini gözler önüne koydu. 

İKİNCİ DERECE YANIK​ OLUŞTU

Karın ağrısı yaşayan Kübra A, kaynar hale getirdiği suyu su torbasına doldurup, karnına koydu. Bir anda patlayan torbadaki kaynar su, Kübra A.'nın karnına döküldü.

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Bursa'da feci olay! Karnına koyduğu sıcak su torbası patladı - 1. Resim

Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kübra A.'nın karnında 2'nci derece yanık oluştuğu belirtildi. Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.

Editör: İhlas Haber Ajansı