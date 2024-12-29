Yeni Mahalle Kazım Karabekir Caddesi'nde bulunan bir sitenin dairesinde meydana gelen olay sıcak su torbası tehlikesini gözler önüne koydu.
İKİNCİ DERECE YANIK OLUŞTU
Karın ağrısı yaşayan Kübra A, kaynar hale getirdiği suyu su torbasına doldurup, karnına koydu. Bir anda patlayan torbadaki kaynar su, Kübra A.'nın karnına döküldü.
Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kübra A.'nın karnında 2'nci derece yanık oluştuğu belirtildi. Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.
Editör: İhlas Haber Ajansı