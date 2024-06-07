Çorum FK’da yeni sezon başı hazırlık programı belli oldu.

Teknik Direktör Serkan Özbalta’nın biri Çorum’da ikisi Bolu’da farklı yerlerde iki kamp planladığı ve bu konuda çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Serkan Özbalta’nın planlamasına göre Çorum FK 27 haziran perşembe günü Çorum’da toplanacak ve ilk etap çalışmayı kendi tesislerinde yapılacak.

4 Temmuz perşembe gününe kadar Çorum’da yeni sezonun ilk etap çalışmalarını yapacak kırmızı siyahlı takım aynı gün üç gün izne çıkacak.

Üç günlük iznin ardından 7 Temmuz pazar günü Bolu Koru Otel’de toplanacak olan Çorum FK 12 gün sürecek Bolu Koru Otel kampında çalışmalar ve hazırlık maçları ile yeni sezona hazırlanacak.

Bolu Koru Otel kampını 18 Temmuz perşembe günü tamamlayacak ve üç günlük izne çıkacak kırmızı siyahlı takım sezon öncesi son etap kampı için 22 Temmuz pazartesi günü Düzce’de Fenerbahçe Topuk Yaylasında son etap kampı için toplanacak.

10 gün sürecek Topuk Yaylası kampında hazırlık maçı ağırlıklı bir çalışma yapacak olan Çorum FK 1 Ağustos perşembe günü sezon başı kamplarını tamamlayacak.

Çorum FK 5 Ağustos pazartesi günü Çorum’da toplanarak yeni sezonun ilk maçının hazırlıklarına kendi tesislerinde yapacağı çalışma ile sürdürecek.

Kırmızı Siyahlı takımın sezon başı çalışma takviminde kamp yerleri ve tarihlerinde şartlara göre değişiklikler olabileceği belirtildi.

Öte yandan yeni sezon bütçesini oluşturmak için il dışında görüşmelerini sürdüren Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın’ın bu hafta sonunda Teknik Direktör Serkan Özbalta ve Sportif Direktör Muhammed Fettahoğlu ile yapacağı toplantı sonunda yeni sezonda mevcut kadrodan kalacak ve gidecek futbolcular konusuda kararların alınması ve kadro yapılanması için çalışmaların resmiyet kazanması