Fenerbahçe Kulübü Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirilecek.

Eski Kenan Evren Lisesi arsasında yapılacak kongrede, mevcut başkan Ali Koç ile Sadettin Saran başkanlık için yarışıyor.

Genel kurulda aidatını yatıran 49 bin 268 üye oy kullanabilecek.

Başkanlık seçimi için oy verme işlemi 10.00-17.00 saatlerinde 50 sandıkta gerçekleştirilecek.

Sandıklar oy verme işlemi bittikten sonra toplu olarak açılacak ve genel kurul divan başkanının öncülüğünde oylar sayılacak.

Günün sonunda genel kurul divan başkanı, sarı-lacivertli kulübün başkanını açıklayacak.

2 BAŞKAN ADAYI VAR

Fenerbahçe Kulübü'nün başkanlığı için kongrede için iki aday yarışacak.

Mevcut başkan Ali Koç, 4. kez girdiği kongreyi kazanmak için üyelerden oy bekleyecek.

Diğer aday Sadettin Saran da Fenerbahçe Kulübü'nün 34. başkanı olmak için üyelerin oyuna talip olacak.

LİSTELER

Kongrede başkanlık için yarışacak Ali Koç ve Sadettin Saran'ın listeleri ise şöyle:

Ali Koç: Acar Sertaç Komsuoğlu, Ahmet Ketenci, Burak Çağlan Kızılhan, Esin Güral Argat, Fethi Pekin, Hulusi Belgü, Hüseyin Bozkurt, Korkut Nedim Keçeli, Mustafa Hakan Safi, Mustafa Kemal Danabaş, Nezih Barut, Ömer Temelli, Özgür Özaktaç, Özgür Peker, Agah Ruşen Çetin, Ali Alper Alpoğlu, Cenk Öztanık, Eren Ali Dişli, Muzaffer Kerem Ersoy, Rıfat Perahya, Selma Altay Rodopman

Sadettin Saran: Adem Köz, Orhan Demirel, Taner Sönmezer, Ahmet Murat Emanetoğlu, İlker Alkun, Burçin Gözlüklü, Ali Gürbüz, Ertan Torunoğulları, Murat Salar, Ufuk Şansal, Olcay Doğan, Cem Ciritçi, Erdem Sezer, Ozan Vural, Ertuğrul Eren Ergen, İlyas Yılmaz, Orhan Orakçıoğlu, Gökhan Taşkaya, İlker Arslan, Zeynep Yalım Uzun, Serhan Yılmaz

REKOR KATILIM BEKLENİYOR

Seçimli olağanüstü genel kurulun rekor katılımla kulüp tarihine geçmesi bekleniyor.

Kongrede 30 bin civarında üyenin oy kullanması bekleniyor. Sarı-lacivertlilerde 2018'de 21 bin 350, 2024'te ise 27 bin 489 kişi oy kullanmıştı.

Kongrede, 2024 yılındaki rekor katılımın geçileceği tahmin ediliyor.

ALİ KOÇ'UN 4. KONGRESİ

Fenerbahçe Kulübünün olağanüstü genel kurulunda başkan adayı olan Ali Koç, sarı-lacivertli kulüpte 4. kongresini geçirecek. Sarı-lacivertli kulübe ilk kez 2-3 Haziran 2018'deki genel kurulda başkan seçilen Koç, 7 yılı aşkın sürede girdiği 3 kongrede de koltuğu bırakmadı.

Fenerbahçe Kulübü'nün bugün ve yarın gerçekleştirilecek kongresinde bir kez daha aday olan Koç, 4. seçiminde Sadettin Saran'a karşı yarışacak. Ali Koç, Fenerbahçe Kulübü başkanlığına ilk kez talip olduğu 2-3 Haziran 2018'deki olağan genel kuruldan zaferle ayrılmıştı.

Sarı-lacivertli kulüpte 20 yıl başkanlık yaparak tarihe geçen Aziz Yıldırım'a karşı başkanlık yarışına giren Koç, Yıldırım'ı büyük farkla geçerek kulübün yeni başkanı olmayı başarmıştı.

Ali Koç'un bugüne dek katıldığı 3 kongrenin 2'sinde karşısına eski başkan Aziz Yıldırım çıktı. Başkanlık makamına 2018'de Aziz Yıldırım'ı geçerek oturan Koç, 2024'te bir kez daha Aziz Yıldırım'a karşı yarışmış ve yeniden başkanlığa seçilmişti.

Ali Koç, 2021 seçimlerine de rakiplerinden Engin Verel'in adaylıktan çekilmesi, Eyüp Yeşilyurt'un da gerekli şartları yerine getirememesi dolayısıyla tek aday olarak girmişti.

İLK KEZ OLAĞANÜSTÜ KONGREYE GİDİLDİ

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, görev döneminde ilk kez olağanüstü kongre kararı aldı.

Daha önce 2018, 2021 ve 2024 olağan kongrelerini kazanan Koç, ilk kez güven tazeleme yoluna gitti.

SARAN SEÇİLİRSE 34. BAŞKAN OLACAK

Olağanüstü kongrede aday olan Sadettin Saran, seçimi kazanması durumunda Fenerbahçe Kulübü'nün 34. başkanı olacak.