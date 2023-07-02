Yeni sezonun ilk çalışmasını dün yapan Çorum FK’da kadrodaki genç futbolcuların kiraya verileceği talip olması halinde bonservisi ile verileceği öğrenildi.

Teknik Direktör Tahsin Tam ile anlaştıktan sonra Kulüp Ceosu Abdulhamit Yıldız ve Sportif Direktör Muhammed Fettahoğlu yaptıkları görüşmeler sonunda yeni sezon kadro planlamasını yaptılar.

Kadroda bulunan ve sözleşmeleri devam eden genç futbolcuların kiraya verilmesi talip olması halinde ise bonservisleri ile serbest bırakılmasına karar verildi.

Geçen sezon kiralık olarak Çorum fK forması giyen Eren Aydın, Mustafa Eren Damar ve Selim Ilgaz’ın kulüplerine dönmesinin ardından Iğdırspor’dan kiralık olarak alınan Ferhat Yazgan’ın ise bonservisi ile kırmızı siyahlı takıma transfer olduğu öğrenildi.

1. lig kadro yapılanmasında forma giymeleri zor görülen genç futbolcuların ise diğer kulüplere kiralık olarak gönderilmesi için görüşmelerin sürdüğü ve bu isimlerin bu hafta içinde kamuoyuna açıklanması bekleniyor.

Öte yandan geçen sezon kiralık olarak başka kulüplerde forma giyen ve sözleşmesi devam eden futbolcular içinde aynı sistemin uygulanacağı belirtildi.