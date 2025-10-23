Arca Çorum FK Kaptan ıFerhat Yazgan 33. yaşına arkadaşlarının kutlaması ile girdi.

22-23 sezonunda İstanbulspor’dan Çorum FK’ya transfer olan ve kırmızı siyahlı takımda iki sezondur kaptanlık görevini yürüten Ferhat Yazgat için önceki akşam antrenman sonrasında bir kutlama yapıldı.

Saha kenarındaki doğum günü kutlamasında Ferhat Yazgan ile ikinci kaptan Yusuf Erdoğan birlikte objektiflere poz verdiler.

Teknik heyet ve tüm takım arkadaşları Ferhat Yazgan’ın doğum gününü kutladılar.