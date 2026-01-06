Çorum ve 45 ilde FETÖ’cülere yönelik operasyon düzenlendi.

İçişleri Bakanı Sayın Ali Yerlikaya, FETÖ’ye yönelik son 20 gündür devam eden operasyonlarda yakalanan 223 şüpheliden 87’sinin tutuklandığını, 50’si hakkında ise adli kontrol hükümlerinin uygulandığını açıkladı.

FETÖ’ye yönelik son 20 gündür Polislerimiz tarafından devam eden operasyonlarımızda; 223 şüpheli yakalandı.

FETÖ’nün “Mahrem yapılanmalar” içerisinde faaliyette bulunan, FETÖ’nün kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı olan, ankesörlü telefonlarla örgüt içindeki şahıslarla haberleşmeyi sürdüren, örgüte bağlı esnaflar üzerinden maddi destek sağlayan, 223 şüpheli yakalandı, 87’si tutuklandı.

50 kişi hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, diğerlerinin işlemleri devam ettiği ifade edildi.

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile EGM TEM Daire Başkanlığı, KOM ve İstihbarat Başkanlıkları koordinesinde; Emniyet Müdürlükleri TEM ve KOM Şube Müdürlüklerince;

ÇORUM VE 45 İLDE FETÖ OPERASYONU

Antalya, Amasya, Ankara, İzmir, Yalova, İstanbul, Edirne, Konya, Sakarya, Mersin, Kocaeli merkezli Adana, Afyonkarahisar, Aydın, Aksaray, Balıkesir, Bursa, Bolu, Çanakkale, Çorum, Denizli, Elazığ, Eskişehir, Erzurum, Gaziantep, Hatay, Iğdır, Isparta, Kahramanmaraş, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kütahya, Manisa, Muğla, Nevşehir, Niğde, Osmaniye, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Uşak, Yozgat ve Zonguldak’ta gerçekleştirilen operasyonlarda; haklarından kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunanlar da yakalandı. (Haber Merkezi)