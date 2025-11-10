11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Çorum’da fidan dikim töreni gerçekleştirilecek.

Tören, 11 Kasım Pazartesi günü saat 11.00’de Mimar Sinan Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi 27. Cadde’de yapılacak.

Programa Çorum Valisi Ali Çalgan başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, öğrenciler, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların katılması bekleniyor.

Etkinlik kapsamında binlerce fidan toprakla buluşacak, doğanın korunması ve yeşil alanların artırılması yönünde farkındalık oluşturulacak.