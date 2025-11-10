Çorum Belediyesi tarafından Buhraevler Mahallesi'nde inşa edilen Gündüz Bakım Evi’ 19 Ocak’ta hizmete girecek.

Geçtiğimiz Haziran ayı içerisinde temel atma töreni gerçekleştirilen ve inşaatı hızla devam eden Çorum Belediyesi Gündüz Bakım Evi açılış için gün saymaya başladı.

Kaba inşaatının büyük bölümünün tamamlandığı Gündüz Bakım Evi’nde incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, 19 Ocak 2026 tarihinde açılışının yapılacağının müjdesini verdi.

Başkan Aşgın “41 seçim projemiz arasında yer alan ve 3 ayrı yerde yapacağımız Gündüz Bakım Evi projelerimizin ilkinin inşaatı Tekceviz Sokak üzerinde devam ediyor. Burası tamamlandığında Buharaevler, Ulukavak, Üçtutlar ve Karakeçili mahallelerimize hitap edecek. Bahçelievler Mahallesi’nde yapacağımız Gündüz Bakım Evi’nin inşaatına ise 2026 yılı içerisinde başlayıp aynı yıl bitirmeyi planlıyoruz. Bir diğer Gündüz Bakım Evini ise Mimar Sinan Mahallemizde, Gülabibey, Çepni ve Mimar Sinan Mahallemize hizmet verecek şekilde planlıyoruz. İçerisinde çok amaçlı salonların, mutfakların ve ferah ve geniş sınıfların olacağı Gündüz Bakım Evimiz 120 öğrenci kapasite ile hizmet verecek. Çorum'un pırlanta çocuklarına çok yakışacak. Seçim öncesi verdiğimiz sözlerden birini daha yerine getiriyor; 41 projemiz arasında yer alan gündüz bakımevlerimizin ilkini 19 Ocak'ta açıyoruz. Şehrimize, anne-babalarımıza ve yavrularımıza hayırlı olsun” dedi.