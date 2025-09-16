Voleybol’da hakem ve gözlemcilerin sezon başı bilgilendirme ve klasman belirleme sınavı hafta sonunda Ankara’da yapıldı. Kursa ilimizden üç gözlemci ve sekiz hakem olmak üzere toplam 11 isim katıldı.

12-14 Eylül tarihlerinde Ankara Büyük Anadolu Otel’de yapılan 2025-26 sezonu gözlemciler ve hakemlere yönelik bilgilendirme semineri ve sonunda yapılan klasman belirleme sınavına ilimizden gözlemciler Mahmut Uysal, Turgut Yıldırım ve Hasan Öztürk ile ulusal hakemler Hüseyin Kamber, Hasan Olgun, Burak Karaca, Can Car, Ömer Karabıdak, Eyüp Burak Cerit, Ali Osman Kaya ve Ayşegül İnce katıldılar. Geçen yıl ilimizden klasman hakemi olmaya hak kazanan Emel Şimşek ise yeni sezonda Ankara hakemi olarak görev yapacak.

Çorum Voleybol İl Temsilcisi Mahmut Uysal üç gün süren sezon başı semineri ve ardından yapılan sınav sonunda yeni sezonda hakem ve gözlemcilerin görev yapacağı klasmanların belirleneceğini söyledi. Uysal hedeflerinin üst klasmanda hakem ve gözlemci bulundurmak olduğunu söyledi,