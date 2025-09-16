Küçükler Masa Tenisi Bölge birinciliği ferdi müsabakalarında Çorumlu sporcular kızlar ve erkeklerde birinciliği kazandı. Kızlarda Çorum Belediyespor’dan Elif Nur Koç küçük erkeklerde ise Çorum Gençlikspor’dan Muhammed Emre Kantik birinciliği kazandılar.

12-14 Eylül tarihleri arasında Hitit Üniversitesi 15 Temmuz Spor Salonunda yapılan Masa Tenisi Karadeniz Bölge birinciliğinde erkeklerde 32 kadınlarla ise 23 takım katılırken ferdi olarak erkeklerde 90 kadınlarda ise 64 sporcu mücadele etti. İlk iki gün takım müsabakalarının ardından son günde ise ferdi müsabakalar yapıldı.

90 sporcunun mücadele ettiği küçük erkeklerde Çorum Gençlikspor kulübünden Muhammed Emre Kantik tüm rakiplerini yenerek altın madalya kazanırken Gölbaşı Belediyespor’dan Eymen Başer ikinci oldu. Çorum Gençlikspor kulübünden Furkan Konyalı üçüncü olurken Kutlubey Okulları takımından Ömer Ayaz Yıldız ise dördüncü olarak bronz madalya kazandı. Çorum Belediyespor’dan Ali Said Akdoğan beşinci Çorum Gençlikspor’dan Canberk Sevindik 12., Çorum Belediyespor’dan Şeyhmus Kaplan 13. Gençlikspor’dan Tunay Deniz Sakınç ise 22. oldu.

Küçük kadınlarda ise Çorum Belediyespor’dan Elif Nur Koç eleme maçlarını kazanarak yükseldiği final maçında İlk Adım Belediyespor’dan Eslem Baykurt’u yenerek birinci olurken Sinop Durakspor’dan Defne Anık ve Çaykur Rizespor’dan Hira Türkselçi dördüncü oldu. Çorum Belediyespor’dan İpek Öztürk sekizinci oldu.

Küçükler Bölge birinciliğinde takımlarda ve ferdi müsabakalarda ilk dört sırayı alan isimler Türkiye Şampiyonasında mücadele etmeye hak kazandılar.