Kulüplü Midi Kızlar Voleybol il birinciliğinde Beden Eğitimi Öğretmenlerispor kulübü şampiyon oldu.

Final maçında Dinamikspor’u 3-1 yenen Beden Eğitimi Öğretmenlerispor takımı mutlu sona ulaştı.

Yedi takımın iki grupta yaptığı maçlar sonunda iki grupta ilk iki sırayı alan takımlar çapraz olarak yarı finalde karşılaştı.

Yarı final maçında A grubundan çıkan iki takım Dinamikspor, Çorum Voleybol’ü Beder ise Mecitözü Doğuşspor kulübünü set vermeden 3-0 yenerek finalde bir kez daha karşılaştılar.

Gruptaki ilk maçı Dinamikspor takımı zorlu mücadele sonunda 3-2 kazanmıştı.

Final maçına çok iyi başlayan Beder ilk seti 25-14 kazandı. İkinci sette maça ortak olan Dinamikspor 25-23 kazanarak skoru eyitledi.

Üçüncü setide zorlanmadan 25-13 alan Beder yeniden öne geçti.

Dördüncü sette zorlu mücadeleyi 25-22 kazanan Beder maçtan 3-1 galip ayrılarak hem grup maçının rövanşını aldı hem de şampiyonluk kupasını bu maçtan önce oynanan üçüncülük dördüncülük maçında Mecitözü Doğuşspor takımı Çorum Voleybol’ü zorlanmadı 3-0 yendi ve üçüncülük ödülünün sahibi oldu.