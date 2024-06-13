Kulüplü Mini Erkekler voleybol il birinciliğinde Gençlikspor A takımı şampiyon oldu.

Sekiz takımın mücadele ettiği kulüplü mini erkekler voleybol il birinciliğinde iki grupta oynanan maçlar sonunda gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar çapraz olarak yarı finalde karşılaştılar.

Yarı final maçlarını kazanan iki takım Gençlikspor A takımı ile Mustafa Kemal Ortaokulu finalde şampiyonluk için karşılaştı.

Rakibi önünde üstün bir oyun sonunda 25-10 ve 25-10’luk setlerle 2-0 kazanarak şampiyonluğu kazandı.

Final maçının ardından düzenlenen törenle dereceye giren takımlara kupa ve sporculara madalyaları verildi.