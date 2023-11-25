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Cumhuriyetimizin 100. Yılı 1. Öğretmen Spor Oyunları Voleybol’da şampiyonluğu Sultan Abdulhamid Han Ortaokulu kazandı.

9 takımdan 72 öğretmenin mücadele ettiği turnuvada eleme maçlarını kazanan iki takım Sultan Abdulhamid Hanr ile Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu finalde karşı karşıya geldiler.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar ve Okul Müdürlerinin izlediği final maçını 2-0 kazanan Sultan Abdulhamid Han ortaokulu turnuvada şampiyon olurken Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu ikinci Kocatepe İlkokulu ise üçüncülük kupasının sahibi oldu.

Final maçının ardından düzenlenen törenle ilk üç sırayı alan takımlara kupa sporculara ise madalyaları verildi.