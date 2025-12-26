Okul Sporları Küçük erkekler voleybolda şampiyonluğu Ahmet Tevfik İleri ortaokulu kazandı.

Dört okulun mücadele ettiği Okullu Küçük erkekler voleybol il bininciliği dün oynanan maçlarla sona erdi.

Tevfik Kış Spor Salonunda yapılan küçük erkekler voleybol il birinciliğinde dört takım üç maç yaptı.

Ahmet Tevfik İleri Ortaokulu üç maçınıda kazanarak kayıpsız olarak şampiyonluk kupasının sahibi olurken.

İki galibiyet ve bir mağlubiyet alan 23 Nisan Ontaokulu ikinci olurken Mustafa Kemal Ortaokulu üçüncü Sultan Abdulhamit Han Ortaokulu ise dördüncü oldu.

Dün oynanan maçların ardından düzenlenen törenle dereceye giren okullara kupa sporculara ise madalyaları verildi.