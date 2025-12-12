Liseli Genç Kızlar Voleybol’da şampiyonluğu Bahçeşehir Anadolu Lisesi kazandı. Final maçında Başöğretmen Anadolu Lisesi’ni yenen Özel Çorum Bahçeşehir Anadolu Lisesi şampiyonluk kupasının sahibi oldu.

Merkezde üç grupta 11, Sungurlu’da ise bir grupta beş toplam 16 takımın mücadele ettiği Liseli Gençler Voleybol il birinciliğinde grup maçları sonunda gruplarında ilk iki sırayı alan çeyrek finale yükseldiler. Çekilen kura sonucunda yapılan eşleşmeler sonunda maçlarını kazanan Özel Çorum Bahçeşehir Anadolu Lisesi ile Başöğretmen Anadolu Lisesi takımları şampiyonluk için dün Atatürk Spor Salonunda karşılaştılar.

Başöğretmen Anadolu Lisesi karşısında Özel Çorum Bahçeşehir Anadolu Lisesi Beyza, Zeynep, Meryem, Rabia, Eda, Sena, Zehra, Eylül, Ela, Buse’den oluşan kadrosu ile çok rahat bir oyun çıkardı. Rakibini 25-9, 25-13 ve 25-19’luk setlerle rakibini 3-0 yenerek şampiyonluğu kazandı. Bu maçtan önce oynanan karşılaşmada ise Osmancık 15 Temmuz Şehitleri Fen Lisesi okulu, Mehmetçik Anadolu Lisesi önünde 3-3 galip gelerek üçüncülük kupasının sahibi oldu. Özel Çorum Bahçeşehir Anadolu Lisesi ilimizi gruplarda temsil etmeye hak kazandı.