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Liseli Genç Kızlar voleybolda şampiyonluğu Özel Bilgi Anadolu Lisesi kazandı.

Final maçında Sungurlu Anadolu Lisesi’ni 3-0 yenen Özel Çorum Bilgi Anadolu Lisesi mutlu sona ulaştı.

22 okulun mücadele ettiği Liseli Genç kızlar il birinciliğinde merkez ve Sungurlu ilçesinde yapılan maçlar sonunda gruplarında ilk iki sırayı alan okullar ikinci tura yükseldi. Eleme maçları sonunda rakiplerini yenen Özel Çorum Bilgi Anadolu Lisesi ile Sungurlu Anadolu Lisesi şampiyonluk maçı için salona çıktılar.

Maçın ilk setinden itibaren rakibi önünde üstünlüğünü ele geçiren Özel Çorum Bilgi Anadolu Lisesi setleri 25-16, 25-18 ve 25-13’lük setlerle 3-0 yenerek şampiyonluğu kazandı. Sungurlu Anadolu Lisesi ise ikincilik kupasının sahibi oldu.

Bu maçtan önce oynanan üçüncülük dördüncülük maçında Sungurlu Haydar Öztaş Anadolu Lisesi ile Şehit Osman Arslan Kız Anadolu Hatip Lisesi takımları karşılaştı.

Maçta rakibine 3-0 üstünlük sağlayan Sungurlu Haydar Öztaş Anadolu Lisesi üçüncü olurken Şehit Osman Arslan Anadolu Lisesi ise dördüncü oldu.

Final maçının ardından düzenlenen törenle ilk dört sırayı alan okullara kupa sporculara ise madalyaları verildi