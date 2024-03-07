Okullar arası Yıldız Erkekler Voleybol yarı final grubunda Ahmet Tevfik İleri Ortaokulu ikinci maçınıda zorlanmadan 3-0 kazanarak son maçlar öncesinde grup birinciliğini garantiledi.

Tokat Ali Yücel Spor Salonu’nda devam eden yarı final grup birinciliğinde Çorum Ahmet Tevfik İleri Ortaokulu ilk maçında Tokat Fevzi Çakmak Ortaokulu’nu 3-1 yenerek iyi bir başlangıç yapmıştı. Dün grupta ikinci maçında Bartın TOKİ Ortaokul ile karşılaşan Ahmet Tevfik İleri ortaokulu rakibi önünde zorlanmadan 25-4, 25-8 ve 25-9’luk setlerle rahat bir galibiyet alarak ikinci maçınıda kazandı.

Grupta dün oynanan diğer maçta Tokat Fevzi Çakmak, Samsun Çınarlık Ortaokulu’nu 3-1 yenince grupta son maçlar öncesinde temsilcimiz gruptan birinci olarak çıkmayı garantiledi. Ahmet Tevfik İleri ortaokulu grupta son maçında bugün saat 12’de Samsun Çınarlık Ortaokulu ile karşılaşacak.

Bugünki maçlar sonunda gruplarında ilk iki sırayı alan okullar yarın çapraz olarak yarı finalde karşılaşacaklar. Bu iki yarı final maçını kazanan okullar Türkiye finallerine gitmeye hak kazanacak.