Namsan U 17 liginde son iki maçlar öncesinde Mimar Sinan Geçlikspor ve Gençlerbirliği final grubunu garantiledi.

Gruptan çıkacak iki takım ise hafta sonu oynanacak maçlar sonunda büyük oranda belli olacak,

Haftanın kritik maçında Mimar Sinan Gençlikspor kendisi gibi kayıpsız yoluna devam eden İskilipgücüspor deplasmanında son dakikalarda bulduğu penaltı golü ile üç puanı alarak liderliğini devam ettirirken İskilipgücüspor üçüncü sıraya geriledi.

Diğer zorlu maçta ise final grubu mücadelesi veren iki takım Gençlerbirliği ile Osmancıkgücü arasındaki maçta beklendiği gibi zorlu bir mücadeleye sahne oldu.

Gençlerbirliği iki kez öne geçtiği maçta Osmancıkgücü rakibini yakaladı son dakikalarda bulduğu golle Gençlerbirliği maçı 3-2 kazanarak son iki hafta öncesinde final grubuna yükselmeyi garantiledi.

Final Grubu mücadelesi veren HE Kültürspor ise Alaca Belediyespor deplasmanında gol düellosunu 3-2 kazanarak umutlarını son iki maça taşıdı.

U 17 liginde sekizinci hafta maçları cumartesi günü oynanacak.

Haftanın en kritik maçında final grubu mücadelesi veren iki takım Osmancıkgücüspor ile İskilipgücüspor arasında oynanacak.

Bu maçta İskilipgücüspor’a beraberlik yetiyor. Osmancıkgücü’nün ise kazanmaktan başka şansı yok.

Kültürspor ise Sungurluspor maçını kazanarak umutlarını son haftaya taşımak istiyor.