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Çorum'un Sungurlu ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle bir caminin minaresinin külahı yıkıldı.

Kavşut köyünde etkili olan fırtına, caminin minaresinin külahını yıktı. Yıkılan minarenin külahı büyük bir gürültü ile çatıya düşerken, o sırada camide cemaatin bulunmaması yaşanabilecek bir faciayı önledi.

Önceki gün akşam saatlerinde etkili olan kum fırtınasının camii minaresine zarar verdiğini belirten köy sakinleri, akşamüstü büyük bir gürültü duyduklarını, rüzgara dayanamayan caminin minaresinin külahının yıkıldığını gördüklerini söyledi.