Çorum'un Alaca ilçesinde etkili olan fırtına, iş yerlerinin çatısını uçurdu, ağaçları devirdi.

Alaca'da öğleden sonra etkili olan fırtına nedeniyle sanayi sitesindeki bir çok işyerinin çatısı uçarken, Anadolu Kız İmam Hatip lisesi bahçesindeki çam ağaçların dalları kırıldı.

Çorum Caddesi üzerindeki bir evin çatısından kopan güneş enerjisi panelleri ise park halindeki bir aracın üzerine düştü.

İlçenin tamamında etkili olan fırtına herhangi bir can kaybı yada yaralanmaya neden olmazken çatısı uçan iş yerlerinde ise maddi zarara yol açtı.