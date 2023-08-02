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Çorum'da İsviçre merkezli For Children Smile Uluslararası Çocuk Derneği tarafından 200 çocuğa bisiklet hediye edildi.

Bisikletler, Çorum Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünde düzenlenen törenle Vali Mustafa Çiftçi ve Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ile Dernek Başkanı Emine Taş Duran tarafından çocuklara dağıtıldı.

Çiftçi, törende, For Children Smile Uluslararası Çocuk Derneği aracılığıyla daha önce Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde depremzede çocuklara bisiklet verdiklerini söyledi.

Katkılarından dolayı dernek yöneticilerine teşekkür eden Çiftçi, "Bir söz vardır, 'Yetim gülerse dünya güler' diye. Biz de çocukları güldürmeyi önemsiyoruz. Bugün çocukların yüzünde bir gülümseme oluşturabilirsek ne mutlu bize." dedi.

Belediye Başkanı Aşgın da dernek yöneticilerine yardımları ve çalışmaları için teşekkür etti.

For Children Smile Derneği Başkanı Emine Taş Duran ise derneklerinin 5 anne tarafından İsviçre'de kurulduğunu ve dünyanın farklı mazlum coğrafyalarında okullar, rehabilitasyon klinikleri yaptırdıklarını, özellikle yetim çocukları yalnız bırakmadıklarını kaydetti.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin kendilerinin de içini yaktığını aktaran Duran, şunları kaydetti:

"O gün bugündür yardımlarımız durmaksızın devam etmekte. Bugün de bizlere desteğini esirgemeyen Sayın Valimiz Mustafa Çiftçi ve Belediye Başkanımız Halil İbrahim Aşgın’a teşekkür ediyoruz. Bir nebze de olsa çocuklarımızı gülümsetebiliyorsak ne mutlu bize."(AA)