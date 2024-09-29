Çorum Özel Hastanesi Cildiye (dermatoloji) Uzmanı Uzm. Dr. İnci Özer, yaptığı açıklamada hastanede kullanılan ve yeni bir teknoloji olan Fraksiyonel Karbondioksit Lazer Cihazı hakkında bilgiler verdi.

Kullanım alanlarının oldukça geniş olduğu ve hastaların tedavilerinde yüksek oranda olumlu sonuç alınan cihaz ile ilgili olarak, “Cilt gençleştirmede kullanılan karbondioksit lazerler, tüm cilt yüzeyini etkileyen konvansiyonel karbondioksit lazerlerin aksine, ciltte mikroskobik kolonlar açarlar” diyen Uzm. Dr. İnci Özer, “Bu kolonlar çok ince kanallardır. Bu bölgelerdeki esas hedef şudur; yeni kolajen, kan damarları, kreatinositler gibi su içeren yapılar seçici termal hasara uğrarlar. Termal hasar oluşan bölgenin hemen yanındaki hasar görmemiş bölgelerdeki canlı hücreler hasarlı alana göç ederek buradaki onarım mekanizmasını uyarır. Böylece cilt altında yeni kolajen üretimi başlar. Yeni jenerasyon Fraksiyonel Karbondioksit lazerlerin en büyük özelliği cildin üst yüzeyine hasar vermeden işlevlerini cildin altında gerçekleştirmeleridir. Böylece cildin üst yüzeyinde çok daha hızlı bir iyileşme oluşur ve kişiler sosyal hayatlarına kısa süre içinde dönebilirler” dedi.

Uzm. Dr. İnci Özer, Fraksiyonel Karbondioksit Lazer Cihazının kullanım yerleri ile ilgili şu bilgileri verdi:

“Yüz, göz kapakları, boyun, dekolte ve el üstündeki kırışıklıkların ve çizgilerin giderilmesi ile genital bölge estetiği, yüz, sırt, göğüste oluşan akne izleri (sivilce izleri) skar, yara ve yanık izleri deri çatlakları ameliyat sonrası oluşan yara izi görüntüsünün giderilmesi, cildin geniş gözenekli ve kaba görünümünün giderilmesi, ciltte meydana gelen güneş lekesi, yaşlılık lekesi, doğum sonrası oluşan lekeler ve yüzeysel pigment bozukluklarının giderilmesi, kötü yara iyileşmesi (hipertofik skar) ve yara kabarmalarının (kleoid) azaltılması, bazı cilt kanserlerinin tedavisi, piyojenik granülom tedavisi, rinofima ve otofima tedavisi, doğumsal veya sonradan oluşan benlerin tedavisi, göz kapaklarında oluşan kolesterol plaklarının (ksantalezma) tedavisi,

el, ayak, genital bölge gibi yerlerde oluşmuş siğil ve kondülomların tedavisi.”

Fraksiyonel Karbondioksit Lazer Cihazının kullanım alanları ise şunlar:

“Tonlama & yapılandırma, cilt sıkılaştırma &gerdirme, sivilce (akne) lekeleri ve skarları, skar nedbe dokusu tedavisi, cilt yenileme, kırışıklık tedavisi, gözenek tedavisi, keratosis pilares, aşırı terleme, nevüs ve siğil tedavisi, yüz ve boyun toparlama, stria ve yüzeysel doğum çatlakları, leke tedavisi.” (Haber Merkezi)