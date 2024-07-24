Futbol Federasyonu yeni sezon yabancı sayılarına açıkladı.

Buna göre Çorum FK’nın da mücadele edeceği 1. ligde takımlar sahada altı oyuncu kadrolarında ise sekiz futbolcu bulundurabilecekler.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre Trendyol Süper Lig'de, A Takım Listesindeki futbolcu sayısı 26'dan 28'e çıkarılırken, Türkiye A Milli Takımı'nda Oynama Uygunluğu olmayan 14 futbolcunun A Takım Listesine yazılabilmesine imkan sağlandı.

Müsabaka İsim Listesine bu futbolculardan 12'sinin yazılabilmesi uygulamasına devam edilmesi kararlaştırıldı.

Trendyol 1. Lig'de, A Takım Listesine yazılacak Türkiye A Milli Takımı'nda Oynama Uygunluğu olmayan futbolcu sayısı 8 olarak belirlendi.

Bu futbolculardan müsabakaya devam eden kadroda sahada aynı anda en fazla 6'sının bulunabilmesine imkan sağlandı.

Takımlar sahada altı oyuncu ile mücadele edecekler maç listesinde ise sekiz oyuncu bulunduracaklar.

Bu karar üzerine Çorum FK’nın kadrosundaki yedi yabancı oyuncu ile yola devam etme şansı doğdu.

Kırmızı siyahlı takım ekonomik kaynak bulması halinde bir yabancı oyuncu daha transfer edebilecek.