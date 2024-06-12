Çorum'un Dodurga ilçesinde Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü'nce kamu kurum ve kuruluşlar arası düzenlenen futbol turnuvasının şampiyonu İlçe Emniyet amirliği oldu.

Turnuvaya 8 takım katılırken, finalde İlçe Emniyet Amirliği ve İlçe Jandarma Komutanlığı karşı karşıya geldi.

Sahadan 5-2 galip ayrılan İlçe Emniyet Amirliği birinci olurken, İlçe Jandarma Komutanlığı ikinci, Esnaf United ise üçüncü oldu.

Turnuva sonunda dereceye giren takımlarına düzenlenen törenle İlçe Kaymakamı Hakan Vatansever, Belediye Başkanı İsmail Çetinkaya, Gençlik Spor İlçe Müdürü Aslı Bayram tarafından verildi.

Futbol turnuvasına katılan tüm takımları kutlayan Kaymakam Hakan Vatansever, “Çok güzel bir futbol turnuvası izledik. Dereceye giren takımlarımızı tebrik ediyorum. Sportif faaliyetlerimiz gelecek yılda devam edecek. Turnuvanın düzenlenmesinde katkıda bulunan İlçe Spor Müdürümüz ve çalışanlarına teşekkür ediyorum” dedi.

Belediye Başkanı İsmail Çetinkaya ise, dostluk ve kardeşlik içinde bir futbol şölenine şahit olduklarını belirterek, tüm takımlara teşekkür etti.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Aslı Bayram, Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak olarak toplumun her kesimine sporu yaymak ve sporu toplumun her kesimine yaptırmak gibi bir misyona sahip olduklarını belirterek, “Bu çerçevede de Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü çeşitli sportif etkinlikler düzenliyoruz. Kurum ve kuruluşlar arası kaynaşmayı, birlik ve beraberliği sağlamak, 4 Haziran'da başlattığımız futbol turnuvamız şampiyonluk maçıyla sona erdi. Turnuvaya katılan bütün takımlarımızı, bütün sporcularımızı kutluyorum” ifadelerini kullandı.