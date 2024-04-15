Altay-Çorum FK maçının ilk yarısında tribünden sahaya sıkılan yangın tüpü içindeki madde futbolculara hayli zor anlar yaşattı.

500 kadar taraftarın izlediği maçta tribünde bir kişi sahaya soktuğu nasıl belli olmayan yangın tüpünü saha içine sıkarak bir anda ortamı kapladı.

Bu bölümde bulunan futbolculardan Çorum FK’dan Ahmet İlhan ve Altay’dan Sefa en çok etkilenen iki isim oldu ve solunum zorluğu yaşadılar.

Maçın hakemi bir süre maçı devam ettirdi ancak Ahmet İlhan’ın yere yatması ve gelen tepkiler üzerine oyunu durdurdu.

Sağlık görevlileri saha içine girerek futbolcuların tedavisini yaptı. Bu arada sis bulutu kalktıktan sonra maç kaldığı yerden devam etti.

Bu arada yangın tüpünü sahaya getirdiği belli olmayan taraftar ise Özel Güvenlik görevlisinin yangın tüpünü almasının ardından maçı izlemeye devam etmesi dikkat çekti.