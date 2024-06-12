İstanbul’da bir sokak röportajında konuşan Galerici; ‘Böyle giderse Galericilik diye bir meslek kalmaz’ dedi.

Türkiye’de uzun süredir fiyatları artan ikinci el araba piyasası, tam tersi bir sürece girdi.

GALERİCİLER İSYAN EDİYOR!

İstanbul’da bir sokak röportajında konuşan Galerici, satışların düşmesine rağmen kimsenin araç almadığını ifade ederek satışların durduğunu söyledi.

Fiyatlar en yükseği gördü şimdi de en dibi yaşıyoruz diyen galerici; Fiyatlar da bir denge olmazsa ve satışlar böyle devam ederse galericilik mesleği bitecek. Örneğin 300 bin liralık araçlar 200 bin liraya düştü ancak kimsenin ikinci el araba aldığı yok” dedi.