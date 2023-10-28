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Ahlatcı Çorum FK ligin onuncu hafta maçında yarın Manisa FK deplasmanında puan mücadelesi verecek.

Ligde son üç maçından bir beraberlik iki mağlubiyet alarak düşüşe geçen kırmızı siyahlı takım Manisa deplasmanında kazanarak çıkışa geçmek istiyor.

Ligde geçtiğimiz hafta sonu sahasında Eyüpspor önünde ilk 20 dakika içinde yediği golle 3-0 geriye düşen kırmızı siyahlı takım maçı uzatma dakikalarında 3-2’ye getirsede sahadan puansız ayrıldı. Bu mağlubiyetin ardından hafta boyunca Manisa FK maçına hazırlanan Çorum FK’da tüm hesaplar puan veya puanlar üzerine yapılıyor.

Kırmızı Siyahlı takımda cezalı futbolcu bulunmuyor. Sakatlıkları devam eden Sadık Arda ve Berkay Can yarın oynanacak maçta forma giyemeyecekler.

Ev sahibi Manisa FK’da geçtiğimiz hafta sonu Ümraniyespor deplasmanında uzatma dakikalarında yediği golle 3-2 mağlup olduğu maçın ardından Teknik Direktör Osman Zeki Korkmaz ile yollarını ayırmış ve takımın başına geçen sezon Pendikspor’la şampiyon olarak Süper Lige yükselen Osman Özköylü ile anlaşmıştı.

Yeni Teknik Direktör Osman Özköylü yönetiminde hafta boyunca Çorum FK maçına hazırlanan siyah beyazlı takımda ümraniyespor maçında sarı kart cezalısı durumuna düşen Kaan Kanak yönetim tarafından kado dışı bırakıldığı için yarınki mata forma giyemeyecek.

Ahlatcı Çorum FK ile Manisa FK arasındaki maça İzmir bölgesi hakemi Reşat Onur Coşkunses yönetecek. Kırmızı Siyahlı takım Manisa ile İzmir arası 38 km olması nedeni ile maçın hakemine itiraz etti ve Merkez Hakem Kuruluna başvurdu.