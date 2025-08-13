Arca Çorum FK’da futbolcular zorlu Amedspor galibiyetin ardından tribündeki taraftarlarına imza dağıttılar.

Zorlu maçı kazanmanın verdiği mutlulukla galibiyet sevinci yaşayan kırmızı siyahlı taraftarlar soyunma odasına giden futbolcuları tribünlere çağırdılar. Bu arada üzerlerindeki veya ellerindeki formalara imza attırmak için birbirleri ile yarıştılar. Onlarla fotoğraf çektirmek isteyen taraftarlar ortaya renkli görüntülerin çıkmasınna neden oldular. Futbolcularda taraftarların bu ilgisi karşısında mutlu bir şekilde taleplerini yerine getirmeye çalıştılar.