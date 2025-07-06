Çorum Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığına seçilen Bülent Özkaleli, Yönetim Kurulu Üyeleriyle birlikte Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın'ı ziyaret etti.

Bülent Özkaleli'nin öncülüğünde gerçekleşen ziyarette Cemiyet Başkanvekili Bilal Çevrim, Başkan Yardımcısı Ali Özdemir ve yönetim kurulu üyeleri Mustafa Demirer, Nihat Karalar, Uğur Çınar, Taner Şimşek ve Volkan Sinayuç da katıldı.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, genel kurulda Çorum Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığına seçilen Bülent Özkaleli ve yönetim kurulu üyelerini kutlayarak başarı dileğinde bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Aşgın, Özkaleli ve beraberindekilere heyete teşekkür etti.