Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, gazetecilerin sosyal sorunlara ışık tutan, kamuoyunu bilgilendiren ve sorunların çözümünde etkin bir rol oynayan önemli aktörler olduğunu belirtti.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle bir kutlama mesajı yayınlayan Solmaz, kamuoyunun aydınlatılması ve bilgilendirilmesinde bağımsız basının önemine dikkat çekerek, “Güçlü, yansız, ilkeli, demokratik bir medya temel hedefimizdir” dedi.

Solmaz, basın özgürlüğü ve halkın haber alma hürriyetinin, anayasal güvence altında olan demokrasinin olmazsa olmaz yapı taşlarından biri olduğunu dile getirdi.

Solmaz, gazeteciliğin, toplumun bilgiye erişimini sağlama ve kamuoyunu bilgilendirme konusundaki kritik rolüne vurgu yaparak, “Gazeteciler, toplumun sesi ve vicdanıdır. Onların çalışmaları, adaletin ve gerçeklerin peşinde koşmanın simgesidir” ifadesini kullandı.

“Bilinçli bir toplum için, doğru ve güvenilir bilginin önemi büyüktür. Gazetecilerin özverisi, toplumun sağlıklı bir şekilde gelişmesine katkı sağlamaktadır” diyen Solmaz, gazetecilerin baskıya boyun eğdiği yerde gerçeğe ulaşmanın imkansız olacağını, halkın, gerçek ve tarafsız bilgi edinmesinde basının önemi çok büyük olduğunu vurguladı.