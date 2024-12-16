Çorum Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’nun Çorum ziyareti sırasında basın mensuplarına yönelik gerçekleşen çirkin muameleyi kınadı.

Çorum Gazeteciler Cemiyeti'nin açıklaması şöyle:

'İyi Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu'nun "Çorum Buluşması" adlı toplantısını takip eden basın mensuplarımızın sözlü ve fiziki saldırıya uğradıklarını üzülerek öğrenmiş bulunuyoruz.

Halkın haber alma kaynağı olan ve kamu görevi yerine getiren gazetecilerin, davetli olarak katıldıkları bir ortamda böylesi bir muameleye maruz kalmaları asla kabul edilemez.

Korumaların zorbalığına maruz kalan meslektaşlarımız Volkan Sınayuç, Cuma Şahin, Erkan Karaca, Halil Can Özeker ve Engin Erenler'e geçmiş olsun diyor, yaşanan hadiseyi esefle kınıyoruz.'