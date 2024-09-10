Çorum'da Gazi Caddesi Valilik kavşağı ile Saat Kulesi arası çift yönlü araç trafiğine kapatılacak.

VALİLİK KAVŞAĞI-SAAT KULESİ ARASI

Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan bilgilendirmeye göre; ilköğretim Haftası kutlamaları kapsamında 11 Eylül 2024 Çarşamba günü Gazi Caddesi Valilik Kavşağı ile Saat Kulesi arası iki yönlü trafiğe kapatılacak ve park yasağı uygulanacak.

08.00'DEN İTİBAREN PARK YASAK

Vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için Çarşamba günü (yarın) saat 08.00'den itibaren Valilik Kavşağı ile Saat Kulesi arası iki yönlü araç park etmemeleri gerektiği bildirildi.