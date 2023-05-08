FATİH AKBAŞ

Çorum Belediyesi, Gazi Caddesi’ni Hamid Kaplan Caddesi üzerinden açacağı yeni bir yol ile Çevre Yoluna bağlayacak.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Belediye Meclisi toplantısında yaptığı açıklamada bu yeni proje hakkında bilgiler verdi.

Ulaşılabilir şehir projelerine devam ettiklerini kaydeden Başkan Aşgın, bu kapsamda eski stadyumun yanından Çevre Yoluna büyük bir yol açmak istediklerini belirterek, “Böyle bir projeksiyonumuz var. Ulaşılabilir şehir projelerimizden bir tanesi de bu. Yani başka bir yere hiç gitmeden Çevre Yoluna çıkmak isteyen birisi Adil Candemir Parkının hemen önünden ortalama 20 metre genişliğindeki bir yolla Çevre Yoluna çıkabilecek. Güzel bir giriş daha yapıyoruz. Burası şehir trafiği ve üniversiteye erişim bakımından çok kıymetli bir yoldur” dedi.